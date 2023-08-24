В США назвали Трампа самым нелюбимым политиком страны

«В следующем году Трамп будет больше времени проводить в зале суда, чем заниматься своей предвыборной кампанией. Я работала в его администрации [на должности постпреда США при ООН], я горжусь этим фактом и считают его своим другом. Но мы не можем допустить победы Байдена», — заключила кандидат в президенты.