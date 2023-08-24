Генсек НАТО считает, что Швеция может вступить в альянс осенью этого года

Генсек НАТО Столтенберг: Швеция может вступить в альянс осенью этого года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции к альянсу может произойти осенью текущего года. Об этом он сказал в эфире SVT.
«Я всегда бываю очень осторожным с конкретными датами, но я испытываю оптимизм», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс этой осенью.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не знает, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО. Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил Эрдоган.
Швеция в 2022 году подала заявку на членство в НАТО. Турция, будучи членом Альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент. Ожидается, что это произойдет осенью. Напомним, ранее министры иностранных дел стран-участниц Ирака призвали мусульманские государства отреагировать на акции, в ходе которых планировалось сжечь Коран. Ситуация осложнилась после того, как протестующие в Багдаде предприняли штурм посольства Швеции.