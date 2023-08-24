Генсек НАТО считает, что Швеция может вступить в альянс осенью этого года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции к альянсу может произойти осенью текущего года. Об этом он сказал в эфире SVT.

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«Я всегда бываю очень осторожным с конкретными датами, но я испытываю оптимизм», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс этой осенью.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не знает, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО. Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил Эрдоган.