В Китае заявили, что Россию и Украину необходимо призвать к сдержанности
Постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь заявил, что мировое сообщество должно призвать Россию и Украину к сдержанности и поиску компромисса, а не «подливать масла в огонь». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Цзюнь сделал во время заседания Совбеза ООН по Украине.
«Мы считаем, что международное сообщество должно побуждать стороны к сдержанности и спокойствию, к тому, чтобы через достижение консенсуса идти навстречу друг другу, громче выступать с призывами к миру и переговорам и искать возможности для реализации различных мирных инициатив», – заявил он.
Цзюнь также добавил, что мировому сообществу необходимо создавать условия для мирных переговоров и всячески избегать эскалации конфликта. При этом наращивание санкций и отправку военной помощи он назвал действиями, которые делают ситуацию менее контролируемой.
«Украинский кризис снова показал, что деление на блоки в поисках абсолютной безопасности не работает, такой подход не поможет в урегулировании кризиса, а напротив, принесет региону нескончаемую нестабильность», – подытожил он.
Ранее эксперты назвали возможные признаки того, что Китай готовится к началу военных действий.