В Китае заявили, что Россию и Украину необходимо призвать к сдержанности

«Мы считаем, что международное сообщество должно побуждать стороны к сдержанности и спокойствию, к тому, чтобы через достижение консенсуса идти навстречу друг другу, громче выступать с призывами к миру и переговорам и искать возможности для реализации различных мирных инициатив», – заявил он.