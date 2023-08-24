В Зимбабве заявили о желании вступить в БРИКС
Зимбабве желает вступить в ряды стран-членов БРИКС. Об этом 24 августа заявил первый вице-президент страны Константино Чивенга в ходе саммита группы.
Представитель африканской республики подчеркнул, что объединение играет стабилизирующую роль в мире и регионе.
«Мы хотим вступить в БРИКС, присоединиться к объединению как к силе прогресса в мире», — цитирует ТАСС Чивенгу.
Он также заметил, что Зимбабве могла бы привнести в БРИКС собственный опыт противостояния западным санкционным ограничениям.
Ранее первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью «Парламентской газете» заявил, что даже после расширения БРИКС остается полюсом притяжения для многих государств. При этом, по его словам, итоги саммита смогли оправдать ожидания оптимистов.