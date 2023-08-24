В Зимбабве заявили о желании вступить в БРИКС

Зимбабве желает вступить в ряды стран-членов БРИКС. Об этом 24 августа заявил первый вице-президент страны Константино Чивенга в ходе саммита группы.

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Представитель африканской республики подчеркнул, что объединение играет стабилизирующую роль в мире и регионе.

«Мы хотим вступить в БРИКС, присоединиться к объединению как к силе прогресса в мире», — цитирует ТАСС Чивенгу.