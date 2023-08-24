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Президент Молдавии Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

Молдавский президент Майя Санду высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.

Перед выступлением Санду детский хор исполнил песню «Червона калина», затем дети взяли приготовленные флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, при этом украинские флаги были перевернуты, передает ТАСС.

Санду заявила, что независимость – это когда граждане «могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят».

По ее словам, граждане Украины «своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают об этой истине».

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