Молдавский президент Майя Санду высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.

Перед выступлением Санду детский хор исполнил песню «Червона калина», затем дети взяли приготовленные флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, при этом украинские флаги были перевернуты, передает ТАСС.

Санду заявила, что независимость – это когда граждане «могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят».