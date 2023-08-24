The Hill: Украина «потерпит крах», если не вернет Крым

«Крым, если ему позволят остаться под контролем России, будет продолжать жить как обоюдоострый кинжал: одна сторона будет нацелена в военном отношении в сердце Украины, а другая будет экономически доминировать в Чёрном море и близлежащих украинских портах в Одессе и Мариуполе в Азовском море. Обе уязвимости носят экзистенциальный характер. Вот почему Украина не может обеспечить прочный мир, не вернув Крым», – сообщает источник.