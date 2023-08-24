Мужчину спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке

Немца спасли с необитаемого острова в Карибском море благодаря надписи на песке. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Bild.

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Мужчина вышел в море на парусной яхте, но между Флоридой и Кубой вблизи острова Кей-Сал Багамского архипелага его судно потерпело крушение.

После произошедшего 64-летнему немцу удалось выбраться на необитаемый остров — там он построил навес между пальмами. Также мужчина выпустил несколько сигнальных ракет и написал «SOS» крупными буквами на песке.

Потерпевшего крушение мореплавателя обнаружили лишь спустя три дня пребывания на острове. Береговая охрана США сразу направила к нему самолет, с которого сбросили продукты и питьевую воду. Через некоторое время к берегу прибыло спасательное судно, которое эвакуировало мужчину.