Президент Бразилии назвал важной идею встречи стран БРИКС и G7

Необходимо провести встречу между участниками объединения БРИКС и странами из G7. Об этом заявил бразильский президент Инасиу Лула да Силва.

В рамках пресс-конференции по результатам саммита БРИКС в Йоханнесбурге он отметил, что эта встреча могла бы стать результативной для обсуждения торговли, научно-технического прогресса и демократии.

«Кто знает, может, мы однажды соберёмся: блок БРИКС и блок G7», — передаёт ТАСС слова президента.