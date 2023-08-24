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В ООН назвали число погибших в СВО

Общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать 500 тысяч человек. Такое заявление сделала замгенсека ООН Розмари ДиКарло, передает «РИА Новости».

В ООН назвали число погибших в СВО
© РИА Новости

По ее словам, в комиссии по правам человека говорят о 9444 погибших среди гражданских, в том числе 545 детях.

«В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона», — отметила ДиКарло на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.

Она не стала уточнять источник этих данных и конкретизировать информацию ни по сторонам конфликта, ни по погибшим среди мирного населения и военным.

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