В ООН назвали число погибших в СВО

Общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать 500 тысяч человек. Такое заявление сделала замгенсека ООН Розмари ДиКарло, передает «РИА Новости».

По ее словам, в комиссии по правам человека говорят о 9444 погибших среди гражданских, в том числе 545 детях.

«В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона», — отметила ДиКарло на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.