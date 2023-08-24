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В Конгрессе США заявили о попытках втянуть страну в конфликт на Украине

Почти каждый кандидат на пост президента США от Республиканской партии, который участвует в первых дебатах, стремится втянуть страну в конфликт на Украине. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин. Ее слова приводит ТАСС.

В Конгрессе США заявили о попытках втянуть страну в конфликт на Украине
© globallookpress.com

«У меня до сих вызывает отвращение тот факт, что почти каждый кандидат прошлой ночью, выступая на дебатах — это яростные неоконсерваторы, стремящиеся втянуть Америку еще глубже в конфликт на Украине», — сказала Грин.

При этом, по ее словам, наибольшую угрозу для США представляет собой БРИКС во главе с Китаем, который «обрушит экономику Соединенных Штатов и уничтожит доллар». Грин считает, что все кандидаты от Республиканской партии «понятия об этом не имеют».

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