В Венгрии задержали двух украинок за драку с полицией

Центральная следственная прокуратура Будапешта объявила о возбуждении уголовного дела против двух гражданок Украины . Согласно данным следствия, женщины устроили пьяный дебош и драку с полицейским в международном аэропорту имени Ференца Листа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство MTI.

Отмечается, что женщины были задержаны – ими оказались мать и дочь, которые направлялись в Египет через территорию Венгрии. 18 августа женщины прибыли в аэропорт Будапешта, при этом дочь находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На замечание дежурного полицейского девушка начала драку – ударила одного из полицейских ногой, после чего попыталась нанести удар второму. Её мать также присоединилась к потасовке. Уточняется, что она набросилась на одного из полицейских со спины, после чего стала наносить удары ногами ещё двум сотрудникам правоохранительных органов, которые решили вмешаться в ситуацию.