В Швейцарии раскрыли размер помощи Украине с начала СВО

С начала СВО и по 31 июля 2023 года Швейцария предоставила Украине помощь на сумму около 2,3 миллиардов долларов, большую часть из которой направили на прием беженцев в стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на парламент государства.

Там уточнили, что на прием и помощь украинским беженцам из общей суммы было направлено 1,91 миллиард долларов или 82%. Еще 334 миллиона долларов потратили на оборудование и оказание чрезвычайной помощи и разные гуманитарные проекты. Поставка пожарных машин, санитарно-гигиенического оборудования и зимней одежды потребовала 36,2 миллионов долларов, а защита культурных ценностей, поддержка украинских исследователей в Швейцарии и участие в организации конференции по восстановлению Украины в Лугано — 28,5 миллионов долларов, добавили в парламенте.