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В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам

ООН обеспокоена обстрелами российской приграничной территории и атаками дронов по городам РФ, такие действия в отношении гражданских лиц и инфраструктуры строго запрещены международным правом.

В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам
© globallookpress.com

Об этом заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву, - сказала Дикарло. - Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными и строго запрещены международным правом".

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