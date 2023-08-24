В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам

"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву, - сказала Дикарло. - Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными и строго запрещены международным правом".