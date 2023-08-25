Эксперт: власти Аргентины примут приглашение вступить в БРИКС при любом исходе выборов

Вступление Аргентины в БРИКС соответствует ее национальным интересам, поэтому реакция на это приглашение нового аргентинского руководства, которое придет к власти после выборов осенью этого года, будет позитивной. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра ибероамериканских программ Московского государственного лингвистического университета чрезвычайный и полномочный посол Ян Бурляй, комментируя итоги прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС. В разные годы эксперт возглавлял дипломатические представительства России в странах Латинской Америки и в 1993-1996 годы, в частности, был послом РФ в Аргентине.

По его мнению, негативные отклики со стороны некоторых политиков в Аргентине на вступление латиноамериканской страны в БРИКС - это следствие предвыборной кампании, которая в ней идет.

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"То, что касается противоречивых заявлений разных политических деятелей Аргентины по этому поводу, это, как говорится, следует отдать должное предвыборной кампании, которая сейчас проходит в этой стране", - сказал посол.

Как отмечали некоторые политики, перспектива избрания экономиста-либертарианца Хавьера Милея, который победил на прошедших в стране в середине августа праймериз, новым президентом Аргентины ставит под сомнение присоединение этой южноамериканской республики к объединению БРИКС.

Бразильское издание Globo писало, в частности, что, исходя из заявлений аргентинского либертарианца, касающихся вопросов внешней политики, можно прийти к выводу, что тот скептически настроен относительно присоединения Буэнос-Айреса к "пятерке".

"Убежден, что по завершении выборов, скорее всего во втором туре, который пройдет в Аргентине [, если понадобится,] в ноябре, эти страсти несколько поулягутся и соответствующая реакция не замедлит быть высказана новыми официальными властями Аргентины, - считает Бурляй. - Полагаю, что она будет позитивной, так как в конечном счете участие в такого рода форуме, как БРИКС, будет способствовать упрочению экономической самостоятельности этой латиноамериканской страны".

Эксперт также особо отметил, что Аргентина "является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции", вместе с тем страна "страдает от колебания цен на мировом рынке, от несправедливых обменных курсов валют, нестабильности на мировом рынке, застрагивающих продовольственную безопасность всех стран".

"Аргентина заинтересована в стабильности на этом рынке, и БРИКС способствует достижению такого рода стабильности, поэтому участие в нем и с этой точки зрения будет отвечать интересам Аргентины", - подчеркнул он.

Аргентина и БРИКС

24 августа на саммите БРИКС было принято решение о включении в состав объединения шести стран: в него войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых были определены кандидаты в президенты, они примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) неожиданно получил либертарианец Хавьер Милей, которому опросы прогнозировали третье или четвертое место.