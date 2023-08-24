Борреля назвали представителем ЕС «по вопросам ошибок»

«Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главного дипломата ЕС. Почётного упоминания заслуживает его критика посланников ЕС за то, что они “слишком медленно” отчитываются перед Брюсселем, и за поздравления Эквадора с проведением “мирных” президентских выборов, несмотря на убийство одного из кандидатов», – уточняет источник.