Борреля назвали представителем ЕС «по вопросам ошибок»
Американское издание Politico назвало главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «представителем по вопросам ошибок».
Таким образом издание указало на то, что за четыре года своего нахождения на посту, Боррель совершил ряд крупных дипломатических ошибок.
«За почти четыре года своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса: ошибки в Москве, оплошности в Брюсселе и ляпы в Twitter», – считает издание.
В числе самых серьёзных ошибок Борреля Politico называет раскрытие СМИ планов по поставкам Украине западных истребителей, публикацию секретных документов в социальных сетях, а также расизм и сексизм, замеченный в некоторых его заявлениях.
«Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главного дипломата ЕС. Почётного упоминания заслуживает его критика посланников ЕС за то, что они “слишком медленно” отчитываются перед Брюсселем, и за поздравления Эквадора с проведением “мирных” президентских выборов, несмотря на убийство одного из кандидатов», – уточняет источник.
Ранее Боррель назвал Россию «экономическим карликом».