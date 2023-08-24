Сын Трампа обвинил Fox News в цензурировании дебатов

Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший обвинил телеканал Fox News, транслировавший дебаты, в попытке заставить замолчать сторонников его отца. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

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Он заявил, что канал заблокировал ему доступ в зону для интервью время мероприятия.

«Fox News пытается подвергнуть цензуре и заставить замолчать сторонников Трампа, чтобы защитить своих тщательно отобранных кандидатов от истеблишмента», — написал Трамп-младший.

Он также отметил, что по этой причине интервью Такера Карлсона с Трампом-старшим посмотрели более 90 млн человек.

Ранее бывший президент США заявил, что не видит смысла в своем участии в дебатах предполагаемых кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии, поскольку он существенно впереди своих конкурентов-сопартийцев.