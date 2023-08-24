Пять человек умерли в Польше от «болезни легионеров»

Вспышка легионеллеза, также известного как «болезнь легионеров», зафиксирована на юге Польши. По последним данным, жертвами инфекции уже стали пять человек, пишет радиостанция RMF24.

По данным издания, в Жешуве подтверждены уже 76 случаев заражения легионеллой.

«Сегодня в городской больнице Жешува скончался пятый человек, зараженный бактерией. Это была 79-летняя женщина в очень тяжелом состоянии», - пояснил представитель медучреждения.

При этом пока неизвестно, что стало источником заражения, однако местные власти предполагают, что это может быть водопроводная вода.

Директор санитарно-эпидемиологической станции Яромир Сленчка сообщил, что проводится обширное эпидемиологическое расследование для определения источника заражения бактериями, но на данный момент «кроме водопроводной сети сложно определить какие-либо другие общие черты».