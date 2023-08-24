Пять человек умерли в Польше от «болезни легионеров»
Вспышка легионеллеза, также известного как «болезнь легионеров», зафиксирована на юге Польши. По последним данным, жертвами инфекции уже стали пять человек, пишет радиостанция RMF24.
По данным издания, в Жешуве подтверждены уже 76 случаев заражения легионеллой.
«Сегодня в городской больнице Жешува скончался пятый человек, зараженный бактерией. Это была 79-летняя женщина в очень тяжелом состоянии», - пояснил представитель медучреждения.
При этом пока неизвестно, что стало источником заражения, однако местные власти предполагают, что это может быть водопроводная вода.
Директор санитарно-эпидемиологической станции Яромир Сленчка сообщил, что проводится обширное эпидемиологическое расследование для определения источника заражения бактериями, но на данный момент «кроме водопроводной сети сложно определить какие-либо другие общие черты».
Ранее в Польше выявили рекордное количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией - 1910. Одной из причин этого стал наплыв украинских беженцев. Также в Польше выросло количество случаев скарлатины, ветрянки и эпидемического паротита (свинка). С января по сентябрь 2021 года в стране выявили 1661 случай скарлатины, а за аналогичный период 2022-го - уже 6059.