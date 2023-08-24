Зеленский заявил, что Украина непричастна к гибели Пригожина

Украина не имеет никакого отношения к гибели связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые цитирует «Интерфакс Украина», все знают, кто причастен к смерти предпринимателя.

Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение, — сказал Зеленский.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.