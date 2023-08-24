Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе своего супруга Арво Халлика в России. Как сообщает РИА Новости, на пресс-конференции политик заявила, что организация уже прекратила свою работу в России и оказывает услуги лишь одной эстонской компании.

В среду, 23 августа, портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что эстонская компания Stark Logistics продолжает возить грузы в Россию. Доля организации принадлежит Халлику. Информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе.

Каллас заявила, что не имела ни малейшего представления о бизнесе супруга. До начала этой недели она знала, что у него есть миноритарная доля в логистической компании, однако большей информацией не владела. После скандала супруг якобы объяснил ей, что деятельность Stark Logistics в России была прекращена. Сейчас услуги оказываются лишь одной эстонской компании, которая почти завершила свое производство в России.

«По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги», — заявила премьер.