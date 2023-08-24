Профессор Кузнецов заявил о незаконности сброса воды Японией с «Фукусимы-1»
Бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с Рамблером прокомментировал действия Японии, которая приступила к сбросу в океан первой партии воды с радиоактивными элементами с АЭС "Фукусима-1". По словам специалиста, Токио поступает незаконно и подвергает опасности морскую экосистему.
Есть международное законодательство по морскому праву, есть так называемая Лондонская конвенция, запрещающая сброс на захоронение радиоактивных отходов. Это законодательство существует уже давно. И ряд стран, ранее занимавшихся подобной практикой, уже прекратили сбросы радиоактивных веществ непосредственно в мировой океан. В частности, в Великобритании в прошлом году было закрыто гигантское предприятие ядерно-топливного цикла, которое тоже сбрасывало радиоактивные вещества непосредственно в Ирландское море. А Россия, начиная с 90-х годов, придерживается Лондонской конвенции, страна прекратила затопление отходов... Также напомню, что в 1994 году российские военные хотели сбросить 500 литров жидких радиоактивных отходов, и тогда Япония подняла мировой гвалт, который при этом все поддержали. Да, это нарушение мирового законодательства, и тогда танкер после команды тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина развернулся и пришел на Дальний Восток с этими отходами. И то, что сейчас делает Япония, — это грубейшее нарушение мирового законодательства.Владимир Кузнецов Экс- начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор
Специалист удивился отсутствию внятной реакции на действия Токио со стороны властей большинства государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и других.
"Никто японцам не перечит! Единственная страна, которая заняла жесткую позицию, — это Китай. Пекин с 24 августа запретил любые закупки морепродуктов у Японии. А все остальные государства заняли невнятную позицию. Ранее жестко выступала Южная Корея, но ее очень просто "уломали" - благодаря тому, что расположенные в стране атомные станции принадлежат японской фирме TEPCO, которой принадлежит и "Фукусима". Кроме того, сказался и высокий уровень коррупции в Южной Корее", — подчеркнул собеседник, напомнив также об инциденте с нападением на посольство Японии в Сеуле, совершенном разгневанными решением Токио гражданами Южной Кореи.
Кузнецов вместе с тем осудил позицию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), назвавшего операцию по сбросу воды с "Фукусимы" соответствующей стандартам.
"Была информация о том, что Япония выполнила транш в 1 млн долларов МАГАТЭ, чтобы там закрыли глаза на эту проблему", — сказал он.
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море представляет серьезную угрозу экологии, отметил профессор.
"Представьте себе, насколько опасно, когда на протяжении долгого времени идет бесконтрольный сброс 1,5 млн кубометров жидких радиоактивных отходов... Все говорят, что в сбрасываемой воде есть только тритий. Но будучи доктором технических наук, который 43 года проработал в сфере атомной энергетики, я в это не верю! Радионуклидный состав этих отходов до конца неизвестен. Чтобы в этом вопросе появилась какая-то вера, должна существовать независимая от Японии система информационного мониторинга. Но никто на этот шаг не идет!" - сказал специалист, подчеркнув, что вскоре после аварии на "Фукусиме" Япония заполнила баржу жидкими радиоактивными отходами, которые были сброшены в океан.
Кузнецов допустил, что сбрасываемые с "Фукусимы" отходы дойдут до мест промысла российских рыбаков в Охотском море и других территорий.
"Однако на Дальнем Востоке не существует системы ни экологического, ни радиационного мониторинга состояния морской флоры и фауны. Этим японцы и пользуются! Мы можем лишиться крабов, креветок, а также сайры и скумбрии - ведь миграция этих рыб идет как раз вдоль берегов Японии", — заявил он.
Ранее Китай выступил против сброса Японией в океан воды с АЭС "Фукусима-1" и потребовал прекратить эти действия, передавал ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР.
Власти Японии начали сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа. До этого сообщалось, что Токио обеспечит безопасный сброс очищенной воды с АЭС в Тихий океан и остановит его в случае превышения радиационного фона. Результаты проверок, проводимых правительством и компанией Tokyo Electric Power (TEPCO), при этом будут обнародованы как внутри страны, так и на международном уровне.