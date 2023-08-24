Профессор Кузнецов заявил о незаконности сброса воды Японией с «Фукусимы-1»

Есть международное законодательство по морскому праву, есть так называемая Лондонская конвенция, запрещающая сброс на захоронение радиоактивных отходов. Это законодательство существует уже давно. И ряд стран, ранее занимавшихся подобной практикой, уже прекратили сбросы радиоактивных веществ непосредственно в мировой океан. В частности, в Великобритании в прошлом году было закрыто гигантское предприятие ядерно-топливного цикла, которое тоже сбрасывало радиоактивные вещества непосредственно в Ирландское море. А Россия, начиная с 90-х годов, придерживается Лондонской конвенции, страна прекратила затопление отходов... Также напомню, что в 1994 году российские военные хотели сбросить 500 литров жидких радиоактивных отходов, и тогда Япония подняла мировой гвалт, который при этом все поддержали. Да, это нарушение мирового законодательства, и тогда танкер после команды тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина развернулся и пришел на Дальний Восток с этими отходами. И то, что сейчас делает Япония, — это грубейшее нарушение мирового законодательства.

Владимир Кузнецов Экс- начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор