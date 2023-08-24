Нидерланды выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Черном море

Ситуация с безопасностью в Черном море вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам трехдневного визита на Украину.

По ее словам, особую тревогу вызывает большое количество морских мин. "Черное море превратилось в опасное место", - отметила Оллонгрен, чьи слова приводит пресс-служба голландского правительства.

Нидерланды уже пообещали предоставить Украине два минных тральщика после того, как ВМС страны получат замену. В следующем месяце Нидерланды планируют начать подготовку экипажа для этих кораблей. Проект реализуется совместно с Бельгией и другими союзниками.

Кроме того, Нидерланды пообещали направить украинским властям 950 портативных устройств для дистанционного разминирования в дополнение к 50 устройствам, переданным ранее. Минобороны закупает эти устройства для Украины у промышленности.