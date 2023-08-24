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Нидерланды выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Черном море

Ситуация с безопасностью в Черном море вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам трехдневного визита на Украину.

Нидерланды выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Черном море
© РИА Новости

По ее словам, особую тревогу вызывает большое количество морских мин. "Черное море превратилось в опасное место", - отметила Оллонгрен, чьи слова приводит пресс-служба голландского правительства.

Нидерланды уже пообещали предоставить Украине два минных тральщика после того, как ВМС страны получат замену. В следующем месяце Нидерланды планируют начать подготовку экипажа для этих кораблей. Проект реализуется совместно с Бельгией и другими союзниками.

Кроме того, Нидерланды пообещали направить украинским властям 950 портативных устройств для дистанционного разминирования в дополнение к 50 устройствам, переданным ранее. Минобороны закупает эти устройства для Украины у промышленности.

К настоящему моменту Нидерланды оказали Украине военную помощь почти на €2 млрд. Нидерланды активно участвуют в программе подготовки украинских пилотов и намерены передать стране определенное количество истребителей F-16.