Минобороны Турции выступило за возобновление зерновой сделки и отвергло ее возможную альтернативу. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали позицию Анкары по зерновой коридора четкой и подчеркнули, что являются сторонниками ее возобновления.

«Мы считаем, что в настоящее время в нашей повестке альтернативы ей нет. Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН , Россией и Украиной», — заявил представитель Минобороны Турции.

Ранее стало известно, что Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения возврата к зерновой сделке. Сообщается, что что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате, а в случае достижения прогресса к диалогу может подключиться Украина.