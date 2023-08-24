В Индии оползень уничтожил восемь многоэтажек
Восемь многоэтажных зданий «рухнули как карточный домик» в индийском штате Химачал-Прадеш в районе Кулу из-за вызванных ливнями оползней. Об этом сообщает The Indian Express.
По предварительным данным, жертв нет, так как здания в этот момент пустовали.
Администрация Кулу объявила эти здания (в основном с коммерческими помещениями) небезопасными - на фоне наводнений и ливней в них появились трещины - и в июле обязала освободить их. На прошлой неделе здания были полностью освобождены.
Опубликованное в X (ранее Twitter) видео демонстрирует, как дома во время оползня «съезжали» по склонам.
В июле 2023 года из-за проливных дождей на севере Индии погибло более ста человек. Власти штата Химачал-Прадеш (расположен в предгорьях Гималаев) сообщали о 88 жертвах и более чем сотне пострадавших. Ливни смывали машины, автобусы и мосты, почти 170 домов были уничтожены и около 600 повреждены.