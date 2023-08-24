В Индии оползень уничтожил восемь многоэтажек

Восемь многоэтажных зданий «рухнули как карточный домик» в индийском штате Химачал-Прадеш в районе Кулу из-за вызванных ливнями оползней. Об этом сообщает The Indian Express.

По предварительным данным, жертв нет, так как здания в этот момент пустовали.

Администрация Кулу объявила эти здания (в основном с коммерческими помещениями) небезопасными - на фоне наводнений и ливней в них появились трещины - и в июле обязала освободить их. На прошлой неделе здания были полностью освобождены.

Опубликованное в X (ранее Twitter) видео демонстрирует, как дома во время оползня «съезжали» по склонам.