Си Цзиньпин объявил о выделении $10 миллиардов на глобальные инициативы развития

Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов для реализации инициатив по глобальному развитию. Об этом на саммите БРИКС заявил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет РИА Новости.

«Китай учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг на четыре миллиарда долларов, китайские финансовые институты вскоре учредят специальные фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития», - пояснил он.

Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Сегодня стало известно, что по его итогам государства-члены приняли декларацию под названием «Йоханнесбург-2».

В ней отмечено, что в БРИКС выступают за реформы Всемирной торговой организации (ВТО) и Бреттон-Вудских институтов (Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития). Также государства-члены зафиксировали приверженность усилению макроэкономической координации.