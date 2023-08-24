Бенин, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал и Гвинея-Бисау формируют контингенты для интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Как сообщает ТАСС, об этом заявила радиостанция RFI со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников радиостанции, сейчас происходит перегруппировка войск в соседних с Нигером странах. Также обсуждается участие в боевых действиях войск Ганы, не исключено привлечение и других стран ECOWAS.

Передислоцировать военных могут как по морю, так и по воздуху. Высокопоставленный военный источник уточнил, что большинство государств уже создали штаб. При этом дата интервенции пока не определена.

Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества». СМИ сообщали, что действие конституции от 2010 года приостановлено, а Тчиани взял на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом.