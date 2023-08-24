На Украине предложили разрешить мобилизовать депутатов

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что подготовил законопроект, который позволит мобилизовать парламентариев Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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«Готовлю к регистрации законопроект о справедливой мобилизации народных депутатов Украины», — сказал Дубинский.

Он добавил, что документ снимает «бронирование» с нардепов.

По его словам, это даст право территориальным центра комплектования (ТЦК) направлять украинским депутатам повестки. Помимо этого, законопроект позволит предложить нардепам явиться в военкоматы, уточнить личные данные и отправиться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), став настоящими «слугами народа».