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На Украине предложили разрешить мобилизовать депутатов

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что подготовил законопроект, который позволит мобилизовать парламентариев Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

На Украине предложили разрешить мобилизовать депутатов
© Lenta.ru

«Готовлю к регистрации законопроект о справедливой мобилизации народных депутатов Украины», — сказал Дубинский.

Он добавил, что документ снимает «бронирование» с нардепов.

По его словам, это даст право территориальным центра комплектования (ТЦК) направлять украинским депутатам повестки. Помимо этого, законопроект позволит предложить нардепам явиться в военкоматы, уточнить личные данные и отправиться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), став настоящими «слугами народа».

17 августа украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране. Кроме того, глава государства подписал документ о продолжении мобилизации. Оба положения будут действовать еще 90 дней, до 15 ноября 2023 года.

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