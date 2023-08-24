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В Австрии предостерегли от попыток «отменить» Россию

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что без России не может быть безопасности в Европе. Крупный австрийский чиновник раскритиковал усилия ЕС по «отмене» России, напомнив о роли географии в определении европейской политики, отмечает infoBRICS.

Нынешний кризис в отношениях между Россией и Европой связан с окончанием дипломатических попыток наладить связи с Москвой. Это является «самоубийной» политикой, учитывая, что Европа и Россия географически близки и всегда должны будут поддерживать диалог, чтобы гарантировать мир в регионе. «Что бы ни случилось, Россия будет нашим крупнейшим географическим соседом. Что бы ни случилось, она, вероятно, останется номером один в отношении ядерных боеголовок. Она по-прежнему является постоянным членом Совета Безопасности ООН (...) Мы не можем отменить Россию», - подчеркнул Шалленберг. Его слова звучат как надежда на возрождение реализма и политического прагматизма в ЕС, отмечает infoBRICS.

«Была не была»: новая тактика Шольца в военной сфере

Прошло шесть недель с тех пор, как канцлер Олаф Шольц дал на саммите НАТО в Вильнюсе обещание, которое он не может нарушить, пишет Süddeutsche Zeitung. Тогда Шольц заявил, что Германия «сделала большой шаг вперед» и уже в 2024 году сможет достичь целевого показателя расходов на оборону в два процента от ВВП. Произойдет это за счет средств регулярного бюджета и выделения денег из специального фонда на сто миллиардов евро.

По версии издания, теперь в федеральном правительстве проводится операция, которую можно было бы назвать «Да ладно, была не была», то есть власти будут стремиться использовать все средства, чтобы Германия вышла на достойный уровень в следующей статистике НАТО. Из-за этого Шольц тщательно оценивает каждое решение о поставках вооружений Киеву, в том числе крылатых ракет Taurus.

Итальянский генерал: победа Украины невозможна

Итальянский генерал в отставке Марко Бертолини подвел итоги конфликта на Украине, заявив газете Libero, что на военном уровне победа Киева невозможна. По его мнению, в Европе должны осознать это и сесть за стол переговоров.

По словам генерала, в последние месяцы риторика «мы победим» культивировалась, питая ожидания общественного мнения, но «украинцы не в состоянии победить». Бертолини считает, что даже оружия Запада недостаточно, чтобы привести Украину к военному успеху.

«Это пугающая драма, которую нужно было остановить раньше. <…> Понятно, что прекращения огня не будет достаточно для россиян из-за перспективы, что через мгновение Украина вступит в НАТО и сможет возобновить боевые действия», - отметил он.

«США начали необъявленную войну с союзником по НАТО»

Обозреватель турецкой газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз считает, что США ведут «необъявленную войну» с Турцией, своим союзником по НАТО, проводя совместные учения с членами Рабочей партии Курдистана (РПК, в Анкаре ее считают террористической).

Коркмаз заявил, что США пытаются подогреть террористическую угрозу в адрес Турции, оказывая поддержку РПК в Сирии. Кроме того, США оказывают всевозможную поддержку киприотам-грекам с одной стороны и Греции с другой, «организуя и готовя этот испорченный дуэт Западного клуба против Турции». Автор статьи раскритиковал США за отправку эсминца USS Ramage к берегам Кипра после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов.

Активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда

Активисты движения Black Lives Matter (BLM) устроили пикет перед домом губернатора американского штата Мэриленд Уэса Мура из-за сотрудника местной полиции, который отправил коллегам оскорбительный и расистский мем о Джордже Флойде через несколько дней после его убийства. Об этом сообщает The Washington Post.