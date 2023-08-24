Генсек ООН: мир движется к многополярности

"Мы движемся в сторону многополярности. Однако многополярности самой по себе недостаточно, чтобы гарантировать мир и справедливость в международном сообществе. Чтобы быть фактором мира, равенства и правосудия в международных отношениях, у многополярности должна быть поддержка сильных и эффективных многосторонних институтов", - сказал он и в качестве примера своих слов указал на Европу начала прошлого столетия, которая была многополярной, однако "ей не хватало сильных многосторонних механизмов".