Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер скептически оценил способность Вооруженных сил Украины добиться цели по возвращению территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией. Об этом пишет ТАСС.

«Возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом», - пояснил он в интервью газете Welt.

Высокопоставленный европейский военный также обратил внимание на то, что ВСУ в ходе контрнаступления «все еще не удалось продвинуться вперед».

«Я бы также с осторожностью ожидал прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи», - заметил Роберт Бригер.

По его словам, западные санкции также «не оказали существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил» и он не уверен, что украинский кризис закончится победой Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала спецоперации западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали масштабные поставки вооружений Киеву. А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что условием для мирных переговоров будет выход Украины на границы 1991 года, то есть с Крымом, территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.