Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке

Анкара продолжает переговоры с целью возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате с ООН, Москвой и Киевом. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны республики.
"Наша позиция по зерновой инициативе является четкой. Мы являемся сторонниками продолжения зерновой сделки, которая показала себя успешно и доказала свою пользу. Мы считаем, что в настоящее время в нашей повестке альтернативы ей нет. Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной", - приводит телеканал слова представителя Минобороны.