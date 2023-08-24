Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке

"Наша позиция по зерновой инициативе является четкой. Мы являемся сторонниками продолжения зерновой сделки, которая показала себя успешно и доказала свою пользу. Мы считаем, что в настоящее время в нашей повестке альтернативы ей нет. Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной", - приводит телеканал слова представителя Минобороны.