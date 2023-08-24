Исчезновение Си и выпад против Запада: СМИ об итогах второго дня саммита БРИКС

Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Зарубежные СМИ подвели итоги второго дня саммита, обратив внимание на внезапное исчезновение Си Цзиньпина и заявив, что Россия и Китая использовали встречу, чтобы выступить против Запада.

Страны БРИКС договорились о расширении блока, в перспективе организация станет «гетерогенным сплавом географически отдаленных стран с неравными экономиками» - это следует заявленной цели БРИКС создать более инклюзивный миропорядок, пишет Le Figaro. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились о принципе расширения блока, а стратегический выбор новых членов еще предстоит обсудить. Заявки в БРИКС подали 23 страны, примут ли их все в состав группы уже на этом саммите, пока неизвестно.

Россия и Китай использовали саммит БРИКС, чтобы выразить свое недовольство западными державами, представить себя в качестве защитников развивающихся экономик и изложить аргументы в пользу альтернативного международного порядка, пишет The Wall Street Journal. Газета подчеркнула, что президент России Владимир Путин в своем выступлении обвинил Запад в развязывании украинского конфликта, а глава КНР Си Цзиньпин отверг критику политической модели Китая.

При этом Си неожиданно пропустил ключевое событие БРИКС, пишет CNN. В статье на сайте телеканала отмечается, что Си отправил на бизнес-форум БРИКС своего министра, чтобы тот произнес от его имени «пламенную речь, осуждающую гегемонию США».

CNN подчеркивает, что Си не появился на мероприятии без официального объявления или объяснений из Пекина. Пропустив форум, Си позже посетил ужин с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии и министром иностранных дел России. По мнению американского эксперта по Китаю Брайана Харта, «что-то отвлекло Си от встречи - это мог быть инцидент со здоровьем или, возможно, насущный вопрос, который требовал его внимания».