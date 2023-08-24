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Президент ЮАР: лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения

Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения.

Президент ЮАР: лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита
© РИА Новости

«Декларация «Йоханнесбург-2» принята», — объявил Рамапоса.

По его словам, в декларации содержатся оценки различных вопросов со стороны БРИКС.

Документ демонстрирует общие ценности и интересы, которые лежат в основе сотрудничества пяти стран БРИКС.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проводят брифинг в рамках XV саммита организации. RT ведёт прямую трансляцию.