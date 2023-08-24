Президент ЮАР: лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения
Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения.
«Декларация «Йоханнесбург-2» принята», — объявил Рамапоса.
По его словам, в декларации содержатся оценки различных вопросов со стороны БРИКС.
Документ демонстрирует общие ценности и интересы, которые лежат в основе сотрудничества пяти стран БРИКС.
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проводят брифинг в рамках XV саммита организации. RT ведёт прямую трансляцию.