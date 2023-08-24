В Британии собирают деньги для осужденной за убийство семи детей медсестры

В Великобритании объявили сбор средств для подачи апелляции по делу медсестры Люси Летби, которую признали виновной в убийстве семерых детей и покушении на убийство еще шестерых. Об этом сообщает The Telegraph.

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Кампанию возглавляет научный консультант биотехнологических стартапов из Калифорнии Саррита Адамс. Она хочет добиться «ответственного использования научных данных» в системе уголовного правосудия. При этом приговор Летби консультант назвал величайшей судебной ошибкой за всю историю Великобритании.

Сейчас Адамс собирает группу ученых, юристов и активистов, которые помогут с апелляцией. Веб-страница сбора средств пока еще не доступна, однако в ближайшее время появится возможность отправить пожертвование.