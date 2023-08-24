Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению

Пашинян заявил, что Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения
Армения передала Азербайджану новые предложения по подписанию мирного соглашения между двумя странами. Об этом на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Я хочу подчеркнуть приверженность Армении мирной повестке. Должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.
По словам Пашиняна, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной.
"Единственное изменение в ситуации заключается в том, что через Красный Крест и российских миротворцев началось определенное движение граждан, нуждающихся в лечении, и других лиц через Лачинский коридор. В то же время мы получили достоверную информацию о том, что разрабатываются планы по открытию в одностороннем порядке Лачинского коридора, то есть разрешить выезд из Нагорного Карабаха и запретить въезд. Хочу напомнить, что многие граждане Нагорного Карабаха в настоящее время находятся в Армении и не могут возвращаться в Нагорный Карабах", - добавил он.
Глава армянского кабмина также подчеркнул, что "основная цель Азербайджана - изгнать армян Нагорного Карабаха путем этнической чистки, будь то голодом или военным путем".
"Имеющаяся у нас информация свидетельствует о том, что Баку различными способами торпедирует диалог со Степанакертом, пытаясь переложить ответственность на Нагорный Карабах", - отметил он.