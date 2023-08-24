Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению

"Единственное изменение в ситуации заключается в том, что через Красный Крест и российских миротворцев началось определенное движение граждан, нуждающихся в лечении, и других лиц через Лачинский коридор. В то же время мы получили достоверную информацию о том, что разрабатываются планы по открытию в одностороннем порядке Лачинского коридора, то есть разрешить выезд из Нагорного Карабаха и запретить въезд. Хочу напомнить, что многие граждане Нагорного Карабаха в настоящее время находятся в Армении и не могут возвращаться в Нагорный Карабах", - добавил он.