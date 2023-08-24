Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет Wall Street Journal.

По данным Wall Street Journal, Салливан разговаривал по телефону с Ушаковым в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина. В ходе разговора Салливан хотел убедить помощника президента России, что США не имели отношения к мятежу, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.