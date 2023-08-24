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МАГАТЭ подтвердило, что вода с "Фукусимы" соответствует стандартам безопасности

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердило, что очищенная вода, сбрасываемая с АЭС «Фукусима-1», соответствует требованиям и стандартам. Заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси опубликовано на сайте агентства.

МАГАТЭ сделало заявление по качеству воды с «Фукусимы»
© Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ взяли пробы из первой партии разбавленной воды, подготовленной к сбросу с атомной станции.

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«Независимый анализ МАГАТЭ на месте подтвердил, что концентрация трития в сбрасываемой разбавленной воде значительно ниже эксплуатационного предела в 1500 беккерелей на литр», — отметил Гросси.

Он добавил, что специалисты МАГАТЭ будут присутствовать на «Фукусиме-1» в течение всего периода, пока будет проходить сброс воды. Также агентство запустит страницу в интернете, на которой будут представлены оперативные данные из Японии о расходе воды.

До этого Япония начала сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее эксперт по атомной энергетике назвал сброс воды с «Фукусимы-1» самым опасным экспериментом по загрязнению океана.

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