Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом
Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые сражались за страну против Третьего Рейха. Об этом он заявил в своем Telegram-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
«Вызывает сожаление то, что в настоящее время подвиг солдат-освободителей пытаются обесценить, что предпринимаются попытки переписать историю, предав забвению эти славные страницы летописи нашей страны», — заявил Додон.
Экс-президент подчеркнул, что помнить о подвиге своих предков, благодаря которым люди сейчас живут под мирным небом, — это священный долг новых поколений. Политик поздравил с годовщиной ветеранов Великой Отечественной войны, их детей, внуков и правнуков — «каждого, кому дорога память об этом событии».
Напомним, что Молдавия была одной из первых республик СССР, которые приняли на себя удар врага. За время нацистской оккупации пыткам подвергли каждого 10 жителя страны, а от голода и болезней погибли около 200 тысяч человек. В составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии.