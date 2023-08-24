Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые сражались за страну против Третьего Рейха. Об этом он заявил в своем Telegram-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

«Вызывает сожаление то, что в настоящее время подвиг солдат-освободителей пытаются обесценить, что предпринимаются попытки переписать историю, предав забвению эти славные страницы летописи нашей страны», — заявил Додон.

Экс-президент подчеркнул, что помнить о подвиге своих предков, благодаря которым люди сейчас живут под мирным небом, — это священный долг новых поколений. Политик поздравил с годовщиной ветеранов Великой Отечественной войны, их детей, внуков и правнуков — «каждого, кому дорога память об этом событии».