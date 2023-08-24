Эксперт назвал небезопасным сброс воды с «Фукусимы-1» в океан

Эксперт неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что сбрасывать воду с АЭС «Фукусима-1» в океан небезопасно. Об этом сообщает РИА Новости.

Япония ранее получила одобрение от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на сброс более миллиона кубометров очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Вода на станции используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, перед сбросом ее очищают от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Период полураспада трития составляет 12,3 года.

В Токио заявляли, что к 2024 году тысяча резервуаров для хранения воды на АЭС достигнут предела своей вместимости и возникнет риск утечки.

Оператор «Фукусимы-1» - компания ТЕРСО - начала сброс воды в океан 24 августа. Перед сбросом Япония смешивает очищенную жидкость с АЭС с морской водой, чтобы снизить концентрацию трития.

Японию раскритиковали соседние страны, в Министерстве иностранных дел Китая подчеркивали, что «океан - это не частная канализация Японии».

Хидэюки Бан заявил, что никто «как следует» не проводил оценку сброса воды с АЭС в океан, а выводы МАГАТЭ не затрагивают влияние сброса в долгосрочной перспективе.