Спрогнозирован приход супертайфуна в Восточно-Китайское море

Новый вихрь, который сможет стать супертайфуном, зародится 24 августа северо-восточнее Филиппин и к началу сентября выйдет на Восточно-Китайского мое. Об этом заявил глава Приморского управления по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет) Борис Кубай, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, предварительные расчеты показывают благоприятные условия для формирования супертайфуна.

«1 сентября он может оказаться в Восточно-Китайском море, чуть южнее 30-й широты на меридиане Даляня», — заявил он.

Кубай также напомнил, что 25 августа циклон принесет ливни на значительную территорию Приморья. Они должны завершиться в выходные.