Спрогнозирован приход супертайфуна в Восточно-Китайское море
Новый вихрь, который сможет стать супертайфуном, зародится 24 августа северо-восточнее Филиппин и к началу сентября выйдет на Восточно-Китайского мое. Об этом заявил глава Приморского управления по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет) Борис Кубай, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, предварительные расчеты показывают благоприятные условия для формирования супертайфуна.
«1 сентября он может оказаться в Восточно-Китайском море, чуть южнее 30-й широты на меридиане Даляня», — заявил он.
Кубай также напомнил, что 25 августа циклон принесет ливни на значительную территорию Приморья. Они должны завершиться в выходные.
Напомним, что в августе тайфун «Ханун» и полярный фронт принесли в Приморье сильные ливни. Дождь взывал паводки, из-за чего в регионе затопило тысячи домов. Введен региональный режим ЧС.