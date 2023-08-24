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Японский премьер прокомментировал крушение самолета Пригожина

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти Японии продолжат внимательно следить за событиями в РФ после крушения самолета Евгения Пригожина. Об этом сообщает NHK.

Японский премьер прокомментировал крушение самолета Пригожина
© globallookpress.com

Кисида заявил журналистам 24 августа, что он «в курсе ситуации» и «с интересом» наблюдает за происходящим.

«Я буду продолжать уделять пристальное внимание внутренней ситуации в России», - подчеркнул японский премьер.

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Бизнес-джет Embraer, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа в Тверской области. На его борту находились десять человек, все они погибли. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолета, среди них - Евгений Пригожин.

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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