Японский премьер прокомментировал крушение самолета Пригожина

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти Японии продолжат внимательно следить за событиями в РФ после крушения самолета Евгения Пригожина . Об этом сообщает NHK.

Кисида заявил журналистам 24 августа, что он «в курсе ситуации» и «с интересом» наблюдает за происходящим.

Бизнес-джет Embraer, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа в Тверской области. На его борту находились десять человек, все они погибли. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолета, среди них - Евгений Пригожин.