Китай потребовал остановить сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Китай выступает против сброса Японией в океан воды с АЭС "Фукусима-1" и требует прекратить эти действия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР.

"Несмотря на серьезные сомнения и противодействие со стороны международного сообщества, японское правительство в одностороннем порядке начало сброс воды, загрязненной в результате ядерной аварии на АЭС "Фукусима", в океан. Китай решительно выступает против, решительно осуждает это и уже направил японской стороне официальное представление с требованием прекратить эти неправомерные действия", - приводит его слова Центральное телевидение Китая .

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.