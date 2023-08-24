В Днепре сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Мощные взрывы произошли ночью в городе Днепре (ранее - Днепропетровск ), сильно поврежден объект транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак .

"Среди ночи - мощные взрывы в Днепре. <...> Разрушению подвергся транспортный объект", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области и Днепре. В регионе объявлялась воздушная тревога.