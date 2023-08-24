Пока вы спали: мощный взрыв в Киеве и заявление Трампа по Украине

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Росавиация опубликовала имена всех погибших пассажиров Embraer

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Росавиация подтвердила, что на борту рухнувшего в Тверской области лайнера должен был лететь бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает РИА Новости.

В списке значатся следующие пассажиры самолета:

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

Среди членов экипажа значатся:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

По данным ведомства, полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

В Киеве произошел взрыв

В Киеве произошел взрыв, сообщает ТАСС.

Это случилось на западной окраине города в исторической местности Борщаговка.

Воздушную тревогу в Киеве не объявляли. Других подробностей не приводится.

В МИД РФ ответили на интриги Запада в отношении саммита БРИКС

Интриги Запада, в том числе Соединенных Штатов и Великобритании, призванные помешать проведению саммита БРИКС, не сработали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

По ее словам, американские и британские власти «что только ни изобретали», чтобы сорвать мероприятие. В ситуацию пытался вклиниться и Париж, чтобы не дать разным странам с реальной экономикой собраться и обсудить, как сохранить планету «от очередных махинаций».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «отрезвляющим фактором» в отношении действий Запада для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки и то, что с ней сделали США и Евросоюз.

Трамп указал на вовлеченность США в конфликт на Украине

Соединенные Штаты в значительной степени вовлечены в конфликт вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего президента Дональда Трампа.

По его словам, действующему лидеру Джо Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. Трамп считает, что президент должен работать над тем, чтобы вытащить страну из «ужасной войны между Россией и Украиной».

Однако Байдену мешает некомпетентность, отметил политик.

В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими

Сербия признает Крым и Донбасс в составе России при определенных международных условиях, сообщают «Известия».

Как заявил депутат парламента Золтан Дани, это будет зависеть от политической ситуации в мире. При этом сербские власти не поддержат санкции Европейского союза против РФ даже в обмен на перспективу вступления в Европейский союз.