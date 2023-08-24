Пока вы спали: мощный взрыв в Киеве и заявление Трампа по Украине
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Росавиация опубликовала имена всех погибших пассажиров Embraer
Росавиация подтвердила, что на борту рухнувшего в Тверской области лайнера должен был лететь бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает РИА Новости.
В списке значатся следующие пассажиры самолета:
Propustin Sergey
Makaryan Evgeniy
Totmin Aleksandr
Chekalov Valeriy
Utkin Dmitriy
Matuseev Nikolay
Prigozhin Evgeniy
Среди членов экипажа значатся:
Levshin Aleksei, командир;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
По данным ведомства, полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
В Киеве произошел взрыв
В Киеве произошел взрыв, сообщает ТАСС.
Это случилось на западной окраине города в исторической местности Борщаговка.
Воздушную тревогу в Киеве не объявляли. Других подробностей не приводится.
В МИД РФ ответили на интриги Запада в отношении саммита БРИКС
Интриги Запада, в том числе Соединенных Штатов и Великобритании, призванные помешать проведению саммита БРИКС, не сработали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
По ее словам, американские и британские власти «что только ни изобретали», чтобы сорвать мероприятие. В ситуацию пытался вклиниться и Париж, чтобы не дать разным странам с реальной экономикой собраться и обсудить, как сохранить планету «от очередных махинаций».
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «отрезвляющим фактором» в отношении действий Запада для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки и то, что с ней сделали США и Евросоюз.
Трамп указал на вовлеченность США в конфликт на Украине
Соединенные Штаты в значительной степени вовлечены в конфликт вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего президента Дональда Трампа.
По его словам, действующему лидеру Джо Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. Трамп считает, что президент должен работать над тем, чтобы вытащить страну из «ужасной войны между Россией и Украиной».
Однако Байдену мешает некомпетентность, отметил политик.
В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими
Сербия признает Крым и Донбасс в составе России при определенных международных условиях, сообщают «Известия».
Как заявил депутат парламента Золтан Дани, это будет зависеть от политической ситуации в мире. При этом сербские власти не поддержат санкции Европейского союза против РФ даже в обмен на перспективу вступления в Европейский союз.
Народный избранник не исключил, что Белград мог бы рассмотреть вопрос вступления в БРИКС.