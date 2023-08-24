Экс-разведчик ВС США предрек Украине участь Японии

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украину ждет участь Японии. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению Риттера, Украина в конечном итоге будет вынуждена подписать капитуляцию, подобную той, что подписала Япония по итогам Второй мировой войны. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не будет размениваться территориями и людьми в обмен на членство в НАТО.

«НАТО предложило сделку. Россия ничем не торгует. <...> Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее. Наслаждайтесь», — отметил Риттер.