Маск отреагировал на крушение самолета Пригожина

Маск назвал крушение самолета Пригожина «психологической операцией»
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал крушение самолета, на котором, предположительно, летел основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он ответил на пост одного из пользователей соцсети X (Twitter), который написал, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать». Маск же заявил, что есть вероятность, что «это психологическая операция».
Американский лидер Джо Байден также прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области. По его словам, произошедшая трагедия его не удивила. Как отметил глава государства, он не обладает достаточной информацией, чтобы знать ответ на вопрос о причинах авиакатастрофы.
По факту крушения самолета «Эмбрайер» в Тверской области возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в Следственном комитете России. Воздушное судно, следовавшее из Москвы в Санкт-Петербург, потерпело крушение в поле на территории Бологовского района, пишет «Радиоточка НСН».