Названа опасность сброса вод "Фукусимы"
Япония планирует начать сброс воды, скопившейся на территории АЭС "Фукусима-1".
Японская фирма Tokyo Electric Power Cjmpany Holdings уверяет, что вся вода прошла через очистку и безопасна для экологии, однако есть и те, кто отнесся к идее сброса скептически.
Как сообщает РЕН ТВ, в воде остались изотопы трития. Это радиоактивное вещество, которое от которого крайне сложно полностью избавиться.
"Сначала это повлияет на планктон, и планктон будет съеден рыбой, будет накапливаться и концентрироваться дальше, а затем люди будут есть эту рыбу", - объяснил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
Вместе с тем профессор добавил, что пока неизвестно, являются ли риски реальными, или они - часть психологического восприятия, страха перед радиацией. Пока у ученых нет достаточной информации, чтобы ответить на этот вопрос однозначно.
Ранее "СП" писала, что в ожидании сброса воды в Приморском крае идут замеры уровня радиации.