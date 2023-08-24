Названа опасность сброса вод "Фукусимы"

Япония планирует начать сброс воды, скопившейся на территории АЭС "Фукусима-1".

Японская фирма Tokyo Electric Power Cjmpany Holdings уверяет, что вся вода прошла через очистку и безопасна для экологии, однако есть и те, кто отнесся к идее сброса скептически.

Как сообщает РЕН ТВ, в воде остались изотопы трития. Это радиоактивное вещество, которое от которого крайне сложно полностью избавиться.

"Сначала это повлияет на планктон, и планктон будет съеден рыбой, будет накапливаться и концентрироваться дальше, а затем люди будут есть эту рыбу", - объяснил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Вместе с тем профессор добавил, что пока неизвестно, являются ли риски реальными, или они - часть психологического восприятия, страха перед радиацией. Пока у ученых нет достаточной информации, чтобы ответить на этот вопрос однозначно.