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Участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Бизнесмен Вивек Рамасвами стал единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который высказался за прекращение военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву
© EPA / ТАСС

Когда модераторы задали вопрос, есть ли на сцене те, кто против выделения дополнительных денег Украине, он один поднял руку. Рамасвами заявил, что США «толкают Россию в руки Китая», а альянс РФ и КНР является самой большой угрозой, с которой сталкиваются американские власти.

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Политик посчитал «оскорбительным» тот факт, что ряд республиканских кандидатов совершают «паломничество в Киев к своему Папе».

При этом еще один кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис, предложил Европе внести свой вклад в финансирование новых поставок оружия на Украину, а США заняться обороной собственных границ от нелегальных мигрантов.

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