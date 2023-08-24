Участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Бизнесмен Вивек Рамасвами стал единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который высказался за прекращение военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

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Когда модераторы задали вопрос, есть ли на сцене те, кто против выделения дополнительных денег Украине, он один поднял руку. Рамасвами заявил, что США «толкают Россию в руки Китая», а альянс РФ и КНР является самой большой угрозой, с которой сталкиваются американские власти.

Политик посчитал «оскорбительным» тот факт, что ряд республиканских кандидатов совершают «паломничество в Киев к своему Папе».