Участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву
Бизнесмен Вивек Рамасвами стал единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который высказался за прекращение военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.
Когда модераторы задали вопрос, есть ли на сцене те, кто против выделения дополнительных денег Украине, он один поднял руку. Рамасвами заявил, что США «толкают Россию в руки Китая», а альянс РФ и КНР является самой большой угрозой, с которой сталкиваются американские власти.
Политик посчитал «оскорбительным» тот факт, что ряд республиканских кандидатов совершают «паломничество в Киев к своему Папе».
При этом еще один кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис, предложил Европе внести свой вклад в финансирование новых поставок оружия на Украину, а США заняться обороной собственных границ от нелегальных мигрантов.