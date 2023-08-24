Япония начала сброс воды с «Фукусимы»

Власти Японии начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO), передает ТАСС.

Отмечается, что работы начали в соответствии с планом, так как погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Согласно данным измерений, подготовленная к сбросу вода достаточно разбавлена морской водой. Содержание в ней трития будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, которая установлена Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.