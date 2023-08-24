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Япония начала сброс воды с «Фукусимы»

Власти Японии начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO), передает ТАСС.

Япония начала сброс воды с «Фукусимы»
© EPA

Отмечается, что работы начали в соответствии с планом, так как погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Согласно данным измерений, подготовленная к сбросу вода достаточно разбавлена морской водой. Содержание в ней трития будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, которая установлена Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Названа опасность сброса вод "Фукусимы"

Ранее японское посольство сообщило, что обеспечит безопасный сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан и остановить его в случае превышения радиационного фона. Результаты проверок, проводимых правительством и компанией Tokyo Electric Power (TEPCO), при этом будут обнародованы как внутри страны, так и на международном уровне.

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