Названы новые участники БРИКС
Стало известно, что на предстоящем саммите БРИКС в Южной Африке к клубу будут присоединяться еще пять стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, что увеличит размер клуба вдвое.
Как сообщает МК, уточняется, что при выборе новых членов группы учитывалось их членство в "Большой двадцатке", а также равномерное географическое распределение стран-кандидатов по континентам. К уже названным пяти государствам может быть добавлена одна африканская страна для достижения баланса.
Ранее "Свободная Пресса" писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.