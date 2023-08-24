Названы новые участники БРИКС

Стало известно, что на предстоящем саммите БРИКС в Южной Африке к клубу будут присоединяться еще пять стран: Аргентина , Иран , Саудовская Аравия , Египет и ОАЭ , что увеличит размер клуба вдвое.

Как сообщает МК, уточняется, что при выборе новых членов группы учитывалось их членство в "Большой двадцатке", а также равномерное географическое распределение стран-кандидатов по континентам. К уже названным пяти государствам может быть добавлена одна африканская страна для достижения баланса.