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Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не дотянет до выборов президента 2024 года.

Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года
© ТАСС

"Я не думаю, что он достигнет ворот", - заявил Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter).

Так он ответил на вопрос, сможет ли Байден дотянуть до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента.

Как заявил Трамп, Байден слаб по всем параметрам.

"Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен", - сказал политик.

Ранее «Свободная пресса» сообщала слова политолога Сергея Маркова о том, что возвращение Трампа в президентское кресло США может позитивно сказаться на политическом взаимодействии Москвы и Вашингтона.

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