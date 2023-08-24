Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не дотянет до выборов президента 2024 года.
"Я не думаю, что он достигнет ворот", - заявил Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter).
Так он ответил на вопрос, сможет ли Байден дотянуть до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента.
Как заявил Трамп, Байден слаб по всем параметрам.
"Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен", - сказал политик.
Ранее «Свободная пресса» сообщала слова политолога Сергея Маркова о том, что возвращение Трампа в президентское кресло США может позитивно сказаться на политическом взаимодействии Москвы и Вашингтона.